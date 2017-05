Os 100 anos do músico obidense Manoel Azevedo, Sr Manduquinha 

Registramos neste sábado, dia 06 de maio, o aniversário de 100 anos do Sr. Manoel Azevedo, conhecido em Óbidos carinhosamente por Manduquinha, músico e integrante do conjunto musical "Pau e Corda". A festa aconteceu na sede do Poço Renascer, onde o aniversariante recebeu juntamente com sua esposa os seus amigos e familiares para festejar essa data.

O músico Manduquinha

O homem simples que viveu a infância no interior e encontrou na música a possibilidade de mudar a sua realidade, é músico de longa data e violonista dos bons. Foi integrante do famoso grupo "Pau e Corda".

Em sessão especial realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Óbidos no início deste mês, os representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, prestaram homenagens pela passagem do aniversário de 100 anos do Sr. Manduquinha.

O mais novo integrante do seleto clube dos centenários, recebeu um certificado em reconhecimento pelos seus feitos em prol da música e da cultura obidense. (Ascom/Pmo)

