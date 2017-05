UFOPA realizará Oficina para construção do PDI 2017-2023, em Óbidos será dia 17

Começam na quarta-feira, dia 17, as visitas de sensibilização para a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2017-2023) nos sete campi da Ufopa. Nesta nova fase do processo de planejamento dos próximos seis anos da Universidade, a comissão de elaboração do PDI divulgará, simultaneamente nos municípios de Alenquer, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná, a partir das 9h, as premissas básicas do processo de construção do plano. Em Itaituba a apresentação ocorrerá à tarde, a partir das 14h.

Nesta fase explicativa, além dos docentes, técnicos administrativos e discentes dos campi, toda a sociedade está convidada a participar. Na avaliação do pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan), Clodoaldo dos Santos, este é um momento importante para a instituição Ufopa e toda a sociedade civil. “É um momento de refletir e planejar coletivamente a nossa instituição pelos próximos 6 anos. Momento de exercermos a democracia da participação na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional", acredita.

Lançamento da Campanha PDI

Campanha de divulgação e site

Nesta sexta-feira, dia 12, a reitora Raimunda Monteiro, pró-reitores e técnicos administrativos da Proplan e CTIC lançaram a campanha de divulgação do PDI, exibindo logomarca, fôlder e cartaz de sensibilização da comunidade, e também o site com layout responsivo (http://www.ufopa.edu.br/pdi/), adaptado para pessoas com necessidades especiais e acessos em celulares smartphone, e que será o instrumento de interlocução com toda a comunidade que desejar contribuir com sugestões para o plano.

Este é o segundo PDI da Universidade na sua curta vida institucional, destacou a reitora durante o lançamento. “Nós tivemos um exercício muito positivo de gestão do outro PDI. Foi feito no início da Ufopa, não teve naquele momento ainda o amadurecimento metodológico, com o envolvimento suficiente de toda a comunidade, mas no seu percurso ele foi gerido de forma apropriada, e nós agora estamos partindo para esta segunda experiência com uma diferença básica: desta vez, o PDI será conduzido pelos atores da própria universidade, nos papéis de concepção, de elaboração, de assessoramento, dos nossos próprios esforços. E nem poderia ser diferente em um momento como este, em que as universidades públicas do país passam por grandes dificuldades financeiras e também de perspectivas incertas sobre as possibilidades de ampliação, de expansão, avanço e até de manutenção da qualidade do que foi construído até o presente. Então, o novo PDI será feito neste cenário e devemos levá-lo em consideração”, argumentou a reitora.

Confira abaixo a lista com os locais de apresentação do PDI 2017-2023 em cada campus da Ufopa e a programação nos seis municípios de atuação:

Locais das oficinas

Alenquer: Auditório da Secretaria de Cultura, localizado na Travessa Santo Antônio, ao lado da Igreja Matriz de Santo Antônio, Bairro Centro

Juruti: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Joaquim Gomes do Amaral, s/n, Bairro Bom Pastor

Monte Alegre: Auditório da Escola Carin Melém , localizado na Travessa Major Mariano, s/n, Bairro Cidade Alta

Óbidos: Salão da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizado na Avenida Prefeito Nelson Souza, nº 1460, Bairro São Francisco

Oriximiná: Auditório da Ufopa, localizado na Rodovia PA-254, nº 257, Bairro Santíssimo

Programação

9h - Mesa de abertura

9h30 - Apresentação do processo de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017-2023

10h30 - Discussão

11h30 - Encerramento

Itaituba: Câmara Municipal de Itaituba, localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 419, Bairro Centro

Programação

14h - Mesa de abertura

14h30 - Apresentação do processo de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017-2023

15h30 - Discussão

16h30 – Encerramento

FONTE: Ascom /UFOPA

