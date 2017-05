A Diretoria da ACOB revitaliza a pintura do Museu Integrado de Óbidos

A nova diretoria da Associação Cultural Obidense – ACOB, que têm como presidente o jornalista Ronaldo Brasiliense, tomou posse no dia 20 de abril de 2017, e uma das primeiras atividades colocadas em prática foi fazer a revitalização da pintura do Museu Integrado de Óbidos, que a ACOB administra.

Em entrevista a Sentinela TV, Brasiliense informou que muito tem que ser feito pelo Museu Integrado de Óbidos para que volte a ser o que era. Para desenvolver os projetos pretendidos, primeiro têm que dar uma arrumada no prédio, pois está com alguns problemas de infiltração, goteiras e que vão ter que reformar o telhado e o forro.

Ronaldo comentou que o primeiro passo é arrecadar, pois a receita atual da ACOB é pequena. Para se ter uma ideia, a arrecadação dos associados referente ao mês de março foi de R$ 585,00, esse dinheiro mal dá pra pagar água e luz, e que não têm dinheiro para contratar um funcionário.

O Museu Integrado, segundo Ronaldo, é um dos mais completos que existe em todo o oeste do Pará, e que o acervo precisa ser reorganizado e disponibilizado para toda a sociedade. Informou que existe um projeto que se destina em reorganizar o acervo histórico presente no museu, trabalho que deve ser feito em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, através do professor Itamar Paulino e seus alunos.

Para Ronaldo, o desafio maior, talvez seja, levantar fundos para realizar os projetos, que deve ir além do quadro de sócios, talvez promovendo eventos abertos ao público em geral, o que deve alavancar o desenvolvimento dos projetos de arrecadação.

Como fonte de arrecadação, Brasiliense comentou sobre o Festival do Jaraqui, que desde a fundação da ACOB vêm servindo como fonte de renda para a instituição, sendo que este ano o Festival do Jaraqui ocorrerá nos dias 10 e 11 de Junho.

O quadro de sócios da ACOB será revitalizado e quem quiser contribuir com a manutenção do Museu Integrado de Óbidos é só entrar em contato com a diretoria da ACOB e se associar, será uma forma de você estar contribuindo com a preservação e manutenção do patrimônio cultural e histórico do Museu Integrado de Óbidos.

Quem quiser contribuir diretamente na Conta ACOB - ASSSOCIAÇÃO CULTURAL OBIDENSE, é só efetuar o deposito.

DADOS DA CONTA DA ACOB

BANCO DO BRASIL

Agência: 0256-9......Conta: 06836-5

O espaço do Museu Integrado de Óbidos fica aberto ao público e frequentemente alunos do ensino médio e acadêmicos realizam trabalhos de pesquisa.

Fotos cedidas por Ronaldo Brasiliense

