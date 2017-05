Prefeito de Óbidos decreta situação de emergência por conta da enchente do rio Amazonas

O prefeito do município de Óbidos, no oeste do Pará, Chico Alfaia, decretou situação de emergência após o nível do rio Amazonas ultrapassar a cota de alerta de que é de 7,73cm para o município, e inundar várias vias públicas e causar danos nas 48 comunidades da zona de várzea.

Desde que a cota de alerta foi ultrapassada, as ruas da área comercial: Avenida Almirante Tamandaré e Rua Siqueira Campos, foram inundadas pelo rio. Outro trecho urbano que foi atingido pela cheia é a Travessa Pauxis no bairro de Lourdes, e a Rua Graciliano Negreiro no bairro Cidade Nova. Nesses locais, pontes foram construídas pelo governo municipal para facilitar o acesso dos moradores as residências.

Segundo o decreto 344 de 12 de maio de 2017, que declara situação anormal caracterizada como situação de emergência, a inundação trouxe a população obidense grandes transtornos alagando os logradouros da cidade que dão acesso as residências, ao cais de arrimo dificultando o embarque e desembarque de passageiros e cargas, além de prejudicar o trabalho dos pescadores, o turismo, o funcionamento de algumas escolas, além de afetar o movimento no centro comercial da cidade. Na zona de várzea o alagamento danificou residências, plantações, a atividade agropecuária, apicultores, escolas, creches, espaços comentários, igrejas, comércios e pontes.

O parecer do documento é baseado no levantamento da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMUPDEC), que recomendou a decretação. O rio Amazonas atingiu a marca dos 7,97cm, e está a três dias paralisado nesta cota, segundo os levantamentos realizados pela Agência Nacional das Águas (ANA). “Os efeitos danosos ocasionados pela invasão da água em vários trechos da área urbana e os danos causados a população ribeirinha, nos levaram a orientar que o prefeito decretasse situação de emergência devido a enchente”, disse Ary Franco, coordenador da defesa civil.

Este é o segundo decreto de emergência publicado pelo prefeito, que no mês de março decretou situação de emergência devido os danos causados pelas enxurradas da chuva que danificaram diversas vias urbanas, estradas e ramais, além de ocasionar a remoção de dezenas de famílias que tiveram a sua moradia comprometida. O decreto foi reconhecido pelo Ministério da Integração. A prefeitura aguarda a chegada da ajuda humanitária para auxiliar os atingidos.

Como o decreto está a autorizado a mobilização de todos os órgãos municipais para aturem sob a coordenação da defesa civil municipal, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação dos cenários afetados pela enchente. Fica também dispensado de licitações os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos.

