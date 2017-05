UFOPA – Campus Óbidos discute PDI 2017-2023

A UFOPA – Campus Óbidos promoveu nesta quarta-feira, dia 17, discussão sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2017-2023) da UFPA. O evento aconteceu no Salão da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, próximo a UFOPA e contou com a presença dos docentes, técnicos administrativos e discentes dos campi e educadores convidados.

Nesta fase do processo de planejamento do PDI 2017-2023 para próximos seis anos da Universidade, a comissão de elaboração do PDI divulgou, simultaneamente nos municípios de Alenquer, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná, as premissas básicas do processo de construção do plano.

A Programação do evento iniciou por volta das 09h com a formação da mesa de abertura, em seguida houve a apresentação do processo de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017-2023, posteriormente houve a discussão sobre o perfil profissional, gestão, organização acadêmica, infraestrutura, orçamento, cronograma de execução, avaliação institucional, entre outros assuntos referentes a construção do PDI.

PDI

O PDI é o instrumento de gestão que sistematiza o planejamento das instituições do Ensino Superior, considerando a sua filosofia de trabalho, a missão, as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas e científicas que desenvolve e que pretende desenvolver em um determinado período.

Fotos de Vander N Andrade

