Senhora Sant´Ana se despede de Belém

A peregrinação de Sant´Ana em Belém do Pará encerrou nesta quinta-feira, dia 18, com uma missa na Basílica de Nazaré, em Belém do Pará, onde reuniu os obidenses e amigos devotos de Sant´Ana, que foram prestigiar a missa e a confraternização de despedida da padroeira dos obidenses.

A Coordenação da peregrinação de Sant´Ana, informou que durante a peregrinação, mai de 90 famílias foram visitadas, emocionando os obidenses que há muito tempo não visitam Óbidos e que tiveram a oportunidade de receber a imagem da padroeira em suas residências.

Logo após a missa, na Casa de Plácido, foi realizado um bingo e vários leilões comandado por Eládio Canto e Josineide Teixeira (Jota). Durante o evento, Evander Batista fez prestação de contas, sendo que o valor arrecado durante a peregrinação de Sant´Ana em Belém, que foi de R$ 8.387,97, que será doado à Festividade de Senhora Sant´Ana, que acontece sempre no mês de julho, sendo que este ano ocorrerá no período de 09 (dia do círio fluvial) a 26 (dia do encerramento da festa).

Fotos durante a realização da Missa na Basílica de Nazaré





Fotos durante a confraternização de encerramento da visita de Sant´Ana em Belém do Pará



