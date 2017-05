XIII – Troféu Índio Pauxis: Baile irá reunir obidenses em Manaus

Dia 23 de setembro (sábado) será uma noite de encontros e reencontros de obidenses na capital Manauara. Anualmente, nessa época, é realizada a tradicional festa da ADORME (Associação dos Obidenses Residentes em Manaus).

O evento que está na sua XIII edição e tem como ponto alto a entrega do Troféu Índio Pauxi. “O troféu tem como finalidade premiar anualmente os obidenses que se destacaram, prestando relevantes serviços nas mais diversas áreas, na expressão de agradecimento e aplausos de todos nossos conterrâneos, por seu profissionalismo e comportamento de cidadão exemplar, em prol do ser humano e dos obidenses que migraram para Manaus, Belém, Macapá e outras plagas, bem como aqueles conterrâneos, que permaneceram em Óbidos, nossa terra natal”, explica Paulo Onofre, organizador do evento.

No próximo dia 24 de junho, a coordenação do evento irá se reunir, para escolher os nomes dos homenageados com o Troféu Índio Pauxi, versão 2017.

Com informações de Paulo Onofre

www.chupaosso.com.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.