Campeonato Sub-20 em Óbidos define os semifinalistas

Aconteceu neste domingo, dia 21, no campo do Mariano Futebol Clube, a rodada final do Campeonato Obidense Sub-20, que definiu os semifinalistas do certame: Mariano, São Francisco, Cruzeiro e Juventus

No sábado, dia 20, jogaram: Tupiacanga 3 x 2 Fast e São Francisco 1 x 0 Cruzeiro.

No domingo (21) aconteceram os jogos que definiram os outros dois semifinalistas: Juventus 7 x 0 Arsenal e Paraense 1 x 2 Mariano

Com esses resultados, os jogos da semifinal ficaram assim definidos: Mariano X São Francisco e Cruzeiro X Juventus, jogos que acontecerão no próximo final de semana.

www.chupaosso.com.br

Fotos de Vander N Andrade



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1089-campeonato-sub-20-em-obidos-define-os-semifinalistas#sigProIdc4dfa10615 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.