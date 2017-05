Empresa Vieira Transportes Ltda vence licitação e realizará o transporte de alunos em Óbidos

O vice-prefeito de Óbidos, Isomar Barros, homologou o contrato de prestação de serviço da empresa Vieira Transportes LTDA, vencedora do processo licitatório que lhe concedeu o direito de atuar em 68 rotas na área de terra firme. A homologação ocorreu na última sexta-feira (19), durante reunião do vice-prefeito com vereadores, representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e de várias instituições ligadas à área de educação e da rede de proteção de crianças e adolescentes.

Com a homologação o Governo Municipal conclui a primeira etapa do projeto de reestruturação do transporte escolar. Desde que as lotações das turmas foram concluídas pela Semed, servidores do setor de transportes do órgão, iniciaram o trabalho de levantamento de todas as rotas por onde alunos são transportados diariamente no período levito. Os dados foram cruciais para aproximar os serviços contratados, da realidade da demanda do transporte escolar no interior do município.

Isomar garantiu que será destacada uma equipe de fiscais para assegurar o cumprimento do contrato, e pediu ajuda dos órgãos representados na reunião, para fiscalizar o transporte. “Precisamos não só garantir o transporte, mas que ele seja efetuado com qualidade e de forma contínua. Por isso o envolvimento de todas as instituições representadas aqui nessa reunião é muito importante”, disse Isomar.

A homologação ocorreu após todos os prazos legais terem sido observados, em função de levantamentos de informações para responder aos questionamentos das demais empresas que participaram da licitação. O transporte escolar na área de terra firme custará por mês aos cofres públicos cerca de R$ - 341.190,00, abaixo dos mais de 500 mil que vinham sendo cobrados nos últimos dois anos.

No sábado (20), parte da frota que atuará no transporte de alunos passou por vistoria. O trabalho foi realizado por agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), e acompanhada pelos responsáveis pelo setor de transporte da Semed e da empresa contratada.

Nesta segunda-feira (22), 60% da frota começou a atuar nas rotas. Segundo o que determina a Lei, a empresa tem até 15 dias para se adequar as exigências contratuais.

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Érique Figueirêdo – Fotos: Mauro Pantoja

