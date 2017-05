“Procissão das Rosas” em homenagem a Santa Rita é realizada em Óbidos

Aconteceu nesta segunda-feira, dia 22, em Óbidos, a “Procissão das Rosas” em homenagem ao dia de Santa Rita de Cássia, conhecida pelos seus devotos com a Santa das Causas impossíveis, onde reuniu a comunidade católica obidense.

A procissão de Santa Rita iniciou na Capela de Lourdes, percorreu algumas ruas da cidade até cegar no Salão Paroquial onde foi celebrada a Santa Missa, por Frei Joel, e no final, as rosas que enfeitavam o andor da Santa foram distribuídas aos fiéis.

www.cupaosso.com.br

Fotos de Vander N Andrade

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.