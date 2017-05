Filhote de peixe-boi foi capturado no Lago Pauxis em Óbidos

O filhote de peixe-boi fêmea capturado por moradores do bairro Bela Vista, na localidade conhecida como cabeceira do Lago Pauxis - Laguinho, no início da noite de quarta-feira (25), passa bem. O animal está recebendo os cuidados da equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Óbidos, oeste do Pará.

O animal que estava sozinho preso em uma rede de pesca, foi localizado por um pescador que reside próximo do local. Debilitado e com um grande corte próximo a região da cabeça, ele foi removido e imediatamente encaminhado para receber os cuidados de um médico veterinário que examinou e medicou o mamífero.

O filhote que está na lista de animais ameaçados de extinção, permanece em observação e segundo os cuidadores se alimenta bem e está reagindo aos tratamentos.

A SEMMA de Óbidos aguarda autorização da direção do Jardim Zoológico de Santarém, de responsabilidade das Faculdades Integradas do Tapajós (Zoofit), para encaminhar o peixe-boi para o centro de tratamento que a instituição possuiu, que é referência na reabilitação de animais da espécie.

“Nós identificamos que trata-se de um filhote fêmea de proximamente quatro meses de idade. Ela tem um corte grande próximo a cabeça que acreditamos ter sido provocado pela hélice de alguma embarcação. Estamos bem esperançosos quanto a sua recuperação devido a sua reação ao tratamento. Acreditamos que ela conseguirá resistir bem até ser transferida para Santarém”, disse Diego Ferreira, gestor ambiental da SEMMA.

Até que a transferência seja autorizada, os profissionais que estão trabalhando no tratamento do animal, manterão observação permanente para acompanhar a evolução do quadro de saúde do filhote.

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Érique Figueirêdo - Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



