O XXX Festival do Jaraqui de Óbidos encerra com escolha da rainha do festival

O XXX Festival do Jaraqui de Óbidos, promovido pela Associação Cultural Obidense – ACOB, encerrou neste domingo, dia 11, com um uma série de atrações que movimentou a Praça José Veríssimo, no centro comercial de Óbidos, durante todo o dia.

O povo obidense e visitantes que prestigiaram o Festival, puderam se deliciar com o Jaraqui preparado de várias formas: assado, frito, caldeirada, no tucupi, etc, e se divertir com as atrações durante todo dia que teve a seguinte programação na orla da cidade: DJ de Porto Trombetas, show de Joelson Araújo, Netinho e sua banda, Banda Laser, a apresentação de Eduardo Dias e Carimbatuque e finalizando com o grupo Tamurás, de Juruti.

Antes do encerramento do evento, houve a escolha da Rainha do Festival, onde três candidatas concorreram ao título, todas vestidas com trajes típicos, procurando enfatizar a importância desse peixe para povo obidense. A três Candidatas representaram as escolas: São José, São Francisco e Felipe Patroni, sendo que a vencedora foi Joicy Freitas, representante da Escola Felipe Patroni, conquistando assim o título de Rainha do Festival do Jaraqui 2017, que recebeu a premiação das mãos do Presidente da ACOB, o jornalista Ronaldo Brasiliense.

O Jaraqui

O Jaraqui (Prochilodus ) se tornou Peixe símbolo de Óbidos, através do projeto de Hugo Ferrari. O Jaraqui tem o tamanho médio de aproximadamente 25 centímetros, pode pesar até 400 gramas, sendo um dos peixes mais consumidos na região amazônica. Óbidos é privilegiado, pois fica localizado na parte mais estreita do Rio Amazonas, comumente chamado de “Garganta do Amazonas”, por onde os cardumes obrigatoriamente passam durante a piracema, geralmente no mês de maio e junho, ocasião em que acontece a pesca e é realizado o Festival do Jaraqui.

www.chupaosso.com.br

Fotos de Odirlei Santos (1 e 2) e Vander N Andrade (3 e 4)

VEJA AS FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1141-o-xxx-festival-do-jaraqui-de-obidos-encerra-com-escolha-da-rainha-do-festival#sigProIdca72e5751f View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1141-o-xxx-festival-do-jaraqui-de-obidos-encerra-com-escolha-da-rainha-do-festival#sigProIddcb2655383 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1141-o-xxx-festival-do-jaraqui-de-obidos-encerra-com-escolha-da-rainha-do-festival#sigProId863fd16e7f View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1141-o-xxx-festival-do-jaraqui-de-obidos-encerra-com-escolha-da-rainha-do-festival#sigProId5dbdd47150 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.