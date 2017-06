Laboratório Municipal é inaugurado em Óbidos

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), inaugurou na manhã desta segunda-feira (12), as novas dependências do Laboratório Municipal, durante cerimônia realizada com a presença do prefeito Chico Alfaia, secretários municipais, vereadores, usuários e servidores da rede municipal de saúde.

A antiga unidade, que funcionava nas dependências do Hospital Municipal José Benito Priante (24 horas), passa a funcionar em um prédio moderno e adaptado proporcionando mais agilidade nas entregas dos resultados aos pacientes. A nova unidade fica localizada na Travessa Dr. Machado s/n, no centro da cidade, e tem capacidade de realizar exames de baixa complexidade.

O laboratório terá um novo modelo operacional, descentralizando os seus serviços. As coletas dos materiais necessários para a realização dos exames será realizada de segunda a sexta-feira, de 7h às 8h nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), assim também como a entrega dos resultados.

Serão disponibilizadas 10 vagas por dia, levando em consideração que um paciente poderá solicitar mais de um tipo de exame. “Essa nova metodologia de trabalho evitará filas e transtornos aos nossos usuários. Não serão feitos atendimentos na sede do laboratório, as demandas serão solicitadas pelas unidades de saúde, e os profissionais irão se deslocar até essas unidades para realizar as coletas”, explicou Melina Braga, secretária de saúde.

Alguns exames serão feitos no próprio laboratório, enquanto outros, de média e alta complexidade, serão encaminhados pela SEMSA para unidades especializadas que mantém convênio com o município. Entre os exames oferecidos estão: Imunologia, Hematologia, e Sorologia.

A primeira semana de funcionamento do novo laboratório será voltada para atender as demandas agendadas nos últimos meses pela SEMSA, já que desde o início do ano a unidade estava desativada em função de entraves burocráticos. “Vamos agilizar as demandas de agendamento nessa primeira semana, e a partir da próxima semana vamos atender as demandas dos postos. Estamos conquistando um grande avanço no nosso projeto de melhoramento dos serviços ofertados pela rede municipal de saúde, que só está sendo possível pelo empenho e dedicação da equipe de governo, e da equipe técnica da secretária de saúde”, ressaltou Melina.

O prefeito Chico Alfaia, destacou o grande ganho que a população obidense terá com a retomada do serviço, fruto do empenho e da seriedade com que o governo está tratando os desafios assumidos no início de sua gestão. “É mais um serviço que a prefeitura coloca a disposição da população. É mais um lucro que a população tá tendo. Assim como o laboratório, nós temos outros projetos que visam a melhoria dos nossos serviços em diversas áreas da nossa administração”, disse Chico Alfaia.

O líder do Governo na Câmara de Vereadores de Óbidos, vereador Rubinho Souza, parabenizou o esforço da gestão municipal para retornar com os atendimentos do laboratório. “Nós recebemos muitas cobranças devido a suspensão dos atendimentos do laboratório, e devido a esse fato acompanhamos de perto o empenho do prefeito Chico Alfaia e da secretária Melina, para reabrir o laboratório. É importante dizer que esse serviço retorna de forma legal, com licitação para aluguel de equipamentos e insumos para fazer os exames, demonstrando a seriedade e a transparência dessa gestão”, lembrou o vereador.

