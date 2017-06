O Coral Júlia Mousinho se apresentou na Festividade da Trindade, em Belém

O Coral Júlia Mousinho, patrocinado pela AABB/FENABB, apresentou-se no dia 9 de junho na XVII Festividade da Igreja da Santíssima Trindade em Belém do Pará.

O Coral é formado por 25 integrantes e atualmente participam do grupo seis obidenses: Alda Simões, Egle Couto, Izabel Florenzano, Lenira Canto, Marta Mousinho e Maria José Mousinho. O coral se apresenta em vários locais e eventos no decorrer do ano.

Assistam no vídeo abaixo à interpretação do Pai Nosso, com participação especial, no solo, do cantor e ator Waldo Piano.

Veja o Vídeo...

