Kits de ajuda humanitária são entregues à população obidense

Aconteceu neste domingo, 18 de junho, no ginásio da Escola Dom Floriano, Bairro da Cidade Nova, em Óbidos, a entrega dos Kits humanitários recebidos pelo Município de Óbidos, do Ministério da Integração Nacional por conta do decreto de emergência referente às fortes chuvas que atingiram a cidade de Óbidos no início do ano.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Óbidos, Ary Franco, os Kits foram entregues às pessoas atingidos pelas enxurradas ocasionadas pelas fortes chuvas que atingiram o município de Óbidos e que foram cadastradas pela Defesa Civil. Foram entregues: 695 cestas básicas, 1.195 kits de higiene pessoal, 695 kits de material de limpeza, e 2.779 dormitórios, totalizando mais de 400 mil reais de investimentos do Ministério da Integração, por meio da Defesa Civil Nacional.

Roseane Gomes, uma das pessoas atingidas e que recebeu os kits, agradeceu a ajuda: “Eu nunca me senti assim, a gente se sente meio nervosa, mais agradecemos a cada pessoa que nos ajudou”.

O Prefeito Chico Alfaia comentou o seguinte sobre a entrega dos kits; “Com as articulações que temos feito com o Governo Federal, aqui está o resultado efetivo. São articulações pra beneficiar o povo de Óbidos, nunca faremos articulações que sobrepuja o povo de Óbidos, o que nós queremos é trazer melhoria para a população”.

“Nós sabemos das dificuldades que o município passa, mas estamos fazendo todo esforço para que possamos atender da melhor forma a população. Hoje nós estamos atendendo com os kits, mais também queremos melhorar a infraestrutura de nossa cidade, sabemos que ainda falta muito, mais isso aqui já é um grande passo”, comentou o vice-prefeito Isomar Barros,.

Estiveram presentes no evento de entrega dos Kits humanitários, o prefeito de Óbidos Chico Alfaia, seu vice, Isomar Barros, secretários municipais, coordenadores da Defesa Civil, Deputado Heraldo Pimenta, representando o Ministério da Integração e representantes de entidades e o povo em geral.

