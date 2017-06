A Academia Literária de Óbidos abre Edital para preenchimento de vaga

A Academia Artística e Literária de Óbidos - AALO, através de seu presidente, o jornalista Ronaldo Brasiliense, abriu edital para inscrições, no período de 20 a 30 de junho de 2017, a quem se habilite a concorrer ao preenchimento da Cadeira nº 17, patronímica de Herculano Marcus Inglês de Souza, antes ocupada pelo saudoso acadêmico fundador, Administrador de Empresas e escritor Dr. Fernando Antônio Santos de Souza.

O requerimento de inscrição deverá ser dirigido à Presidência do Silogeu e poderá ser entregue em Belém, no Escritório Canto Advocacia; em Óbidos, no Cartório Ferreira, ou através de meio eletrônico, para o e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

As inscrições deverão ser acompanhadas de “currículum vitae” e a relação nominal dos títulos, livros, crônicas, contos, memórias e demais produções intelectuais como pintura, música e escultura, já divulgadas ou ainda inéditas, citando a fonte de cada publicação, se for o caso.

Ao formalizar sua inscrição, o candidato adere e concorda com os termos do presente EDITAL, que estamos postando a seguir.

FONTE: AALO

Veja o Edital.

