Arraiá dos Pauxis  2017 acontecerá nos dias 23 e 24 de junho

O Tradicional Arraiá dos Pauxis, em Óbidos, acontecerá nos dias 23 e 24 de junho, na Praça da Cultura, onde terá apresentação de quadrilhas juninas e grupos folclóricos obidenses.

Este ano, segundo informações do Secretário de Cultura, Luiz Carlos, houve mudança na programação do evento, sendo que o Concurso de Quadrilhas que acontecia no segundo dia do Arraía, foi transferido para o dia 7 de julho, sendo que nos dias 23 e 24, ficou destinado para as apresentações de 11 escolas obidense, sendo que 18 grupos de danças se apresentarão nesses dois dias.

Luiz Carlos informou que as escolas agradeceram a oportunidade, pois terão as duas noites para suas apresentações, e que a procura foi muito grande, e algumas escolas ainda nem realizaram suas quermesses, mais já se apresentarão nesses dias.

Com relação ao concurso de quadrilhas, que será realizado no dia 7 de julho, já tem confirmada a presença das quadrilhas: Explosão Obidense, Coração Junino, Brincando de São João e a quadrilha Xique-Xique, do Flexal.

Segundo Luiz Carlos, já houve reunião com os representantes dessas quadrilhas e que a premiação será maior que nos anos anteriores e que será de R$ 3.000,00. Este ano, segundo o Secretário, as quadrilhas não terão ajuda dos custos, entretanto houve um aumento considerável na premiação.

De acordo com informações do Secretário, os jurados virão de outros municípios vizinhos, para realizarem o julgamento, para que não haja dúvida nos resultados.

