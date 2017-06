EXPOFAO 2017 inicia com cavalgada pelas ruas de Óbidos

A XXII Exposição Feira Agropecuária de Óbidos - EXPOFAO iniciou neste sábado, dia 25, com a tradicional cavalgada pelas ruas da cidade de Óbidos, que saiu da sede do Sindicato Rural de Óbidos, no centro da cidade, passando por vários bairros até chegar ao Parque de Exposição, onde acontecerá a EXPOFAO 2017, no período de 25 a junho a 02 de Julho de 2015.

A coordenação do evento, Sindicato Rural de Óbidos, preparou uma vasta programação, que iniciou com a cavalgada e a abertura oficial que aconteceu no Parque de Exposição iniciando por volta das 10h, com a presença do presidente do Sindicato Rural de Óbidos, Giovani Giordano, o Prefeito de Óbidos Chico Alfaia, entre outras autoridades.

A EXPOFAO será aberta à visitação pública e está prevista apresentação rodeio profissional, prova de laço, corrida de cavalos, exposições e leilões de animais, muitas festas com bandas locais, e vários shows de cantores como Wanderlei Andrade, Forró Legal, entre outras atrações. A feira será aberta a visitação pública durante toda semana com programação diversificada a cada dia.

Como já é tradição, a escolha da Rainha da Feira Agropecuária acontecerá durante Baile das Rainhas, onde duas belas jovens concorrerão.

Fotos de Vander N Andrade

