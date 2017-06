Arraiá dos Pauxis 2017 aconteceu em Óbidos com a volta do Boi Bumbá Flor do Campo

O tradicional Arraiá dos Pauxis, em Óbidos, aconteceu nos dias 23 e 24 de junho, na Praça da Cultura, onde as apresentações foram bastante diversificadas, com quadrilhas, Carimbó, dança portuguesa, entre outras danças apresentadas pelas escolas, sendo que a novidade deste ano foi a apresentação do Boi Bumbá Flor do Campo.

Este ano houve uma pequena mudança na programação do evento, sendo que o Concurso de Quadrilhas que acontecia no segundo dia do Arraía, foi transferido para o dia 7 de julho, e nos dias 23 e 24, foi destinado especialmente para as apresentações de 11 escolas obidenses, sendo que 18 grupos de danças se apresentaram nesses dois dias.

Destacamos aqui, a apresentação do Boi Bumbá Flor do Campo, que foi apresentado por alunos da Escola São José, Coordenado pela Professora Ádria Guerreiro, Cristina Barros e Cleonice Barros, e Jorge Ary Ferreira.

A apresentação do Boi Flor do Campo, expoente do folclore obidense, foi o resgate de um passado não muito distante, onde os bois “Pintadinho” e “Pai do Campo” que por muitos anos foram comandados por Antonico Pé de Arpão e Três Alma, os quais organizavam os cordões no Bairro da Prainha e saiam pelas ruas de Óbidos levando alegria para a população, nunca esquecendo a rivalidade existente entre os Bumbás.

Para Chico Alfaia, prefeito de Óbidos, o Arraiá dos Pauxis, “...é um momento de reavivar a cultura local, pois as escolas se esmeraram ao máximo para que essas apresentações ocorressem. Parabenizamos a todos e estou muito feliz, pois nosso governo é muito voltado para a cultura”.

A Diretora da Escola Inglês de Souza, Carlea Baraúna, comentou sobre o evento: “A participação da nossa escola foi muito boa, assim como a participação de todas as escolas. Foi um sucesso para todas as escolas e destacamos a apresentação do Boi Bumbá e a dança portuguesa, de Igarapé Açu, forma destaques especiais no evento”, comentou Carlea.

Fotos de Odirlei Santos

