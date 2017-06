Festividade de Sant´Ana, em Óbidos, iniciará dia 09/07 com o Círio Fluvial

A tradicional Festividade de Sant’Ana, patrona da Diocese de Óbidos, iniciará no dia 09 de julho com o Círio Fluvial, que este ano, sairá da cidade de Oriximiná e encerrará no dia 26 de julho. A festa tem como tema central: “Jubilosos Celebramos Sant'Ana e os 60 anos de evangelização na Amazônia”.

O Círio

Os festejos tradicionalmente iniciam com Círio Fluvial, que acontecerá no dia 09 de julho, e que este ano terá algumas mudanças, uma delas é que o Círio sairá pela primeira vez da cidade de Oriximiná, município vizinho de Óbidos, um pouco mais distante que nos anos anteriores. A outra mudança é na chegada do círio em Óbidos, que nos últimos dois anos, entrou pelo Laguinho e aportou no bairro do Bela Vista, este ano aportará no cais do porto, de onde sairá em procissão até a catedral de Sant´Ana, onde será celebrada a missa.

Programação

Conforme a coordenação da Festividade de Sant'Ana, que este ano será comandada por Gico Amaral e equipe, a programação litúrgica e cultural já estão prontas e uma das atrações culturais será a cantora gospel Adriana Arydes, que se apresentará no dia 22 de julho no palco do Cliper. De acordo com a programão estão previstas as seguintes atividades: Shows de calouros mirins; Festival de Música de Sant'Ana, Danças locais, Banda Municipal de Música, Pe. Alessandro Pinto, Show de Humor, entre outras atrações.

www.chupaosso.com.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.