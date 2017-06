Óbidos recebe equipamentos de informática para combater crimes ambientais

Durante participação no I Encontro de Gestores Municipais para o Fomento de Políticas Públicas Sustentáveis e Alternativas de Controle, Monitoramento e Combate ao Desmatamento, que está sendo realizado em Belém, o prefeito de Óbidos, no oeste do Pará, Chico Alfaia, recebeu equipamentos de informática que irão apoiar a gestão ambiental, dando maior agilidade e autonomia aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

A entrega foi realizada na manhã desta quinta-feira (29), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, durante programação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e pelo Programa Municípios Verdes (PMV). O município de Óbidos foi contemplado com 4 computadores e 4 nobreaks, por estar apto com à gestão ambiental, e por ter aderido ao Pacto Local contra o Desmatamento e pela Sustentabilidade.

“Nossa gestão está trabalhando para fechar o cerco contra o desmatamento e outros crimes ambientais, mas antes de tudo, estamos elaborando também projetos que visem a conscientização das pessoas que lidam com o campo, com a pesca entre outros, para que utilizem os nossos recursos naturais com responsabilidade, e temos a certeza que esses equipamentos serão fundamentais na execução desses projetos”, disse o prefeito Chico Alfaia.

O secretário interino de Meio Ambiente de Óbidos, Ednildo Queiroz, que também participa do encontro em Belém, ressaltou que os equipamentos fortalecerão as ações da Semma local que são desenvolvidas em parceria com o Programa Municípios Verdes. “Toda ajuda é bem-vinda no árduo trabalho de monitoramento e combate aos crimes ambientais, sejam lá quais eles forem. O advento desses equipamento em nosso dia a dia de trabalho irá possibilitar uma resposta mais rápida da Semma, já que o trabalho de campo é apenas parte do procedimento que é instaurado para apurar e punir os crime ambientais”, explicou o secretário interino.

Ferramentas de monitoramento e controle ambiental

Em dois dias de encontro, prefeitos, técnicos e secretários de meio ambiente de mais de 90 dos 144 municípios paraenses conheceram as novas ferramentas de monitoramento e participaram de palestras e treinamentos. "Dos 144 municípios que nós temos, 111 já exercem gestão ambiental. Nesses dias estamos fazendo uma troca de conhecimentos, informações e o repasse dessa tecnologia que o Estado vem investindo para que os municípios também possam aprimorar os seus trabalhos", informou o secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental, Thales Belo.

Na oportunidade também foi lançando o "Simples Ambiental", um modelo de gestão pautado na transparência e na tecnologia que busca facilitar os procedimentos de produtores rurais, empresários e empreendimento. "Essa ferramenta deve aumentar o nível de atração de investimentos, a competitividade dos produtos, porém sem abrir mão do necessário controle e segurança ambiental", destacou o secretário Extraordinário do Programa Municípios Verdes (PMV), Justiniano Netto. "Estamos, de fato, na vanguarda. O que o Pará está lançando hoje não tem paralelo no Brasil. Estamos seguros de que estamos no caminho certo", acrescentou.

Além do "Simples Ambiental", hoje foi lançado o "De olho na floresta", uma plataforma de análise que vai desde o licenciamento até o monitoramento de desmatamento, com a utilização de imagens de satélite de alta resolução que garantem mais segurança técnica de apreciação nos projetos e na cobertura florestal.

A intenção do Governo do Estado é desencadear uma resposta célere capaz de transformar as dificuldades em oportunidades de mútua cooperação, dando continuidade à política de fortalecimento municipal. As estratégias adotadas nos últimos anos colocou o Pará como líder no ranking de maior número de cidades exercendo a gestão ambiental no País.

FONTE: ASCOM/PMO – com informações da Agência Pará

Foto Agência Pará

