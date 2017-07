Colônia Z-19, em Óbidos, homenageia São Pedro

Considerado o protetor dos pescadores, São Pedro é festejado no dia 29 de junho, com a realização de procissões marítimas em várias cidades do Brasil. Em Óbidos a procissão marítima aconteceu, com vários barcos, saindo do Curumu, percorrendo pelo Rio Amazonas e entrando no Laguinho, até a Colônia dos Pescadores.

A Festividade iniciou dia 29 de junho, com a romaria fluvial que saiu do Curumu, logo após a chegada foi celebrada uma missa na Z-19. No dia 30 houve uma atividade com “Rabetas” e neste sábado, dia 1º de julho, encerrará com uma seresta dançante, na sede da Colônia Z-19.

Todo ano, São Pedro, o Apóstolo e o pescador do lago de Genezareth, cativa seus devotos pela história pessoal. Homem de origem humilde, ele foi Apóstolo de Cristo e depois encarregado de fundar a Igreja Católica, tendo sido seu primeiro Papa.

Fotos de Odirlei Santos

