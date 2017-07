Senhora Santa´Ana peregrina volta à Óbidos

Depois de peregrinar por centenas de lares de obidenses que residem em Belém, Macapá e Manaus, a imagem da padroeira dos obidenses, Senhora Sant´Ana retornou à Óbidos, neste sábado, dia 1º, vinda de Manaus.

A bordo do Ferry Boat Comandante Paiva e conduzida pela Sra. Edilza Savino, a santa peregrina foi recepcionada no cais do porto por centenas de pessoas, a qual foi entregue pelos proprietários do Comandante Paiva ao Presidente da Festividade de Sant´Ana 2017, Gico Amaral, ao Pe. Devanir e o prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, que foram recepcioná-la.

Após a recepção, a imagem da santa peregrina seguiu procissão até o Salão Paroquial, onde houve uma missa celebrada pelo Pe Devanir e Frei Joel.

No domingo (09) acontecerá o Círio Fluvial, o qual sairá da cidae de Oriximiná, dando início as festividades de Senhora Sant´Ana, a qual irá até o dia 26 de julho com uma vasta programação, religiosa e cultural.

