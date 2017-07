A XXII Expofao encerra com corrida de cavalos

A 22º Exposição Feira Agropecuária de Óbidos - EXPOFAO encerrou neste domingo, dia 02 de julho, com a tradicional corrida de cavalos, que aconteceu na pista de corrida Joaquim Arruda do Amaral, iniciando por volta das 16h e encerrando por volta das 19h, atraindo um excelente público.

Sob a coordenação do Sindicato Rural de Óbidos, 22º Exposição Feira Agropecuária, iniciou no dia 05 de junho, e durante toda esta semana várias atividades foram desenvolvidas no Parque de Exposição, como parte da programação da Expofao, como: cursos relacionados as atividades rurais, exposição de animais, competição de rodeio, leilões, festas com bandas locais e de fora, prova de laço, prova de laço, a tradicional corrida de valos, entre outras atividades.

Registramos algumas imagens da corrida de cavalos muito disputada por cavalos de Óbidos, Oriximiná e outras localidades. Várias categorias foram disputadas, sendo distribuídos 16 mil reais em prêmios entre essas categorias.

Conversamos com Wilson Florenzano, um dos coordenadores da Expofao, o qual fez um balanço do evento. Perguntado: As suas expectativas para a realização EXPOFAO foram dentro do esperado?

Wilson Florenzano: O balanço da 22ª Exposição Feira Agropecuária de Óbidos - EXPOFAO não poderia ser melhor. Os responsáveis pela realização da festa, Sindicato Rural de Óbidos, juntamente com os Amigos da Velocidade, sabíamos que não seria fácil realizar uma feira dentro da crise que o pais vem passando, porém, acima de tudo consideramos positiva, pois conseguimos alcançar os objetivos, que foi a participação intensa povo todas as noites. Desde a cavalgada, 25/07, que é a abertura da Feira, o número de Vaqueiros dobrou em relação ao ano passado, tivemos também uma inovação este ano, cada vaqueiro doou dois kilos de alimentos não perecível, trocados por cupons, no qual foi sorteado uma novilha e os alimentos arrecadados foram doados a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Durante a realização da Feira conseguimos preencher todas as noites. Entre atrações infantis, Shows com diversas bandas (Givandro Costa, Chiado da Chinela, Wanderley Andrade e Forró Ideal), Rodeios, Prova de Laço, Leilão de Elite e a Tradicional Corrida de Cavalos. Mais uma atração de peso marcou presença na 22ª EXPOFAO 2017, Marco Brasil, maior locutor de Rodeio do Brasil, que se apresentou no Rodeio Regional montado na Arena da Prova de Laço.

FOTOS...



XXII EXPOFAO 2017

4ª. CORRIDA DE CAVALOS

AMIGOS DA VELOCIDADE

CATEGORIA MELHORADO

1º. LUGAR – LOCOMOTIVA – R$ 2.000,00 – ALEX PORTUGAL

2º. LUGAR – MARY JANES – R$1.300,00 – ALEX PORTUGAL

3º. LUGAR – LADY – ORIXIMINÁ – R$ 700,00 – EMERSON PRETINHO

CATEGORIA LAÇO MELHORADO

1º. LUGAR – CENTENARIO R$ 350,00 – ALDERLUCIO CANTO

2º. LUGAR – SOBERANO R$ 200,00 – ANTTONIO PAES

3º. LUGAR – CHERIFE R$ 150,00 – PEDRO BRASIL

CATEGORIA LAÇO COMU M

1º. LUGAR – DIAMANTE - R$250,00 – LEONARDO QUEIROZ

2º. LUGAR – BAIO - R$150,00 – MAURICIO -

3º. LUGAR – FAISCA - R$100,00 – JUNINHO AMARAL

XXII EXPOFAO 2017

3ª. PROVA DE LAÇO

AMIGOS DA VELOCIDADE

COL. VAQUEIROS REPRESENTÇÃO CIDADE VALOR 1 DARILSON SIQUEIRA FAZ. OURO FINO ALENQUER R$ 6.000 2 BARROSO VETERINÁRIA NEI XAVIER MONTE ALEGRE R$ 2.500 3 ADILSON VIEIRA FAZ. SANTA MARIA VILA VIEIRA R$ 1.500 4 LUAN CANTO FAZ. COLMEIA ÓBIDOS R$ 600 5 JACARÉ FAZ. COLMEIA MONTE ALEGRE R$ 400

