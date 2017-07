“Arraiá da Semdes” promove interação dos usuários de projetos sociais

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), promoveu na terça-feira (4), o tradicional evento junino, que proprociona a interação entre os usuários e servidores de todos os programas sociais desenvolvidos pela autarquia.

O “Arraiá da Semdes” foi realizado na Praça Barão do Rio Branco, em frente ao prédio sede da secretaria e reuniu um bom público que prestigiou as apresentações.

O evento é uma oportunidade de mostrar para a população os trabalhos que são desenvolvidos com centenas de crianças, jovens e adultos que são beneficiados com os projetos sociais da Semdes.

Danças regionais e quadrilhas juninas foram apresentadas por usuários do Centro de Formação José Cornélio, Projeto Bom Menino, Serviço de Fortalecimento de Vínculos Nova Geração, e pelos usuário do API Conviver. Ao todo 7 atrações abrilhantaram a noite.

“Hoje temos aqui a união dos usuários dos nosso serviços que aproveitam também esse evento tradicional para se reunir, confraternizar e mostrar pra nossa população as diversas atividades que os programas desenvolvem com essas pessoas, no sentido de melhorar a vida delas, então o nosso arraiá é na verdade uma grande confraternização”, disse a secretária de desenvolvimento social, Izalina Silva.

Uma das novidades da edição deste ano da programação, foi a distribuição de guloseimas entre os brincantes e o público.

“Nossa ideia foi fazer algo bem social, acessível a todos os presentes, por isso não fizemos nenhum tipo de comercialização de comida ou algo do tipo. Pra que todos se sentissem convidados a participar do nosso arraiá, foram distribuídas fichas e as pessoas vinham aqui e pegavam algo para comer”, finalizou Izalina.

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Érique Figueirêdo - Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1191-arraia-da-semdes-promove-interacao-dos-usuarios-de-projetos-sociais#sigProIdd3f6b73499 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.