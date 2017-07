Mensagem de Dom Bernardo sobre a Festividade de Senhora Sant´Ana

Caríssimos, Paz e Bem!

Estamos às vésperas da Festividade da Nossa Padroeira Senhora Sant’Ana. Este ano, celebramos junto à solenidade de Sant’Ana, 60 anos de Missão e Evangelização de nossa Igreja Particular. Poderíamos lembrar aqui, de muitos que com trabalho árduo, Mulheres e Homens Consagrados ou Leigos, que doaram suas vidas e por amor à missão, ajudaram a edificar esta Igreja aqui no coração da Amazônia.

Sinto-me honrado em poder servir a esta Igreja como Bispo, e como tal, aproveito o ensejo para convidar todas as famílias católicas da nossa Diocese para Celebrarmos juntos, este momento ímpar da nossa Igreja.

Neste Domingo dia 09, temos o Círio de Sant’Ana, mas antes, no sábado dia 08 teremos a transladação da imagem peregrina para a paróquia de Santo Antônio de Oriximiná-PA, de onde sairá o tradicional Círio Fluvial no domingo. Faremos uma parada na comunidade Maria Tereza e em seguida o Círio segue para Óbidos. Mais uma vez, aproveito para convidar os devotos, romeiros e fieis para recepcionar a imagem de nossa padroeira na frente da cidade e, mais uma vez, saudarmos a Mãe da Mãe de Jesus.

No dia 15, teremos uma grande solenidade alusiva aos 60 anos da Nossa Igreja, a programação está marcada para iniciar as 18h com a procissão, saindo da Mitra Diocesana, às 19h teremos a Santa Missa na praça de Sant’Ana. Nesta solenidade teremos a presença de Dom Flávio Giovenale (Bispo de Santarém), Dom Martinho Lammers (Bispo Emérito de Óbidos), Clero da Diocese, autoridades e convidados e principalmente o povo de todas as paróquias da nossa Diocese. Neste dia, estava previsto estar conosco o Núncio Apostólico Dom Giovanni d’Aniello, representante do Papa Francisco no Brasil, mas por motivos particulares não será possível, contudo estará presente através de suas orações. Para quem não puder estar pessoalmente, poderá acompanhar pela TV Nazaré de Belém do Pará, que vai estar transmitindo ao vivo para todo o Brasil esta grande festa do jubileu de 60 anos da Prelazia e Diocese de Óbidos.

Mais uma vez, reitero e convido todas as famílias a prestigiarem a solenidade de nossa padroeira Senhora Sant’Ana, que possamos aproveitar este momento para renovar a nossa fé em Cristo Ressuscitado, e juntos celebrarmos os 60 anos da nossa Igreja Particular. Peço também, que rezemos pelos nossos hospitais, pelo barco hospital que salvará muitas vidas, pela nossa futura faculdade, por todos os nossos projetos, pelas nossas autoridades políticas pelo nosso país.

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Louvado!!!

Dom Bernardo Johannes Bahlmman, OFM

Bispo da Diocese de Óbidos

