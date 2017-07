Brincando de São João vence o concurso de quadrilhas do “Arraiá dos Pauxis” 2017

Apresentações reuniram milhares de pessoas na Praça da Cultura, durante as disputas das agremiações pelo título de melhor quadrilha junina de Óbidos-PA.

A Praça da Cultura foi tomada pelo colorido e a beleza das apresentações das quadrilhas juninas que disputaram o título do Concurso de Quadrilhas, na noite de sexta-feira, 7 de julho, no encerramento da programação do “Arraiá dos Pauxis” 2017.

Promovido pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult), o concurso reuniu quatro agremiações que levaram para a arena de apresentações temas variados, que foram deste o profano ao religioso.

A quadrilha Xique-Xique do Distrito do Flexal, uma das grandes revelações do concurso do ano passado, levou a fé para a arena de apresentação ao defender o tema: “Jubileu de Nossa Senhora Aparecida”.

A Brincando de São João, apostou no misticismo das lendas amazônicas, e teve como tema: “Lenda do Açaí, o fruto sagrado do povo de Itaki”.

A quadrilha Explosão Obidense, surpreendeu ao entrar na arena com um número de brincantes inferior ao mínimo estipulado pelo regulamento do concurso. Com uma apresentação modesta, os brincantes da agremiação defenderam o tema: “A Beleza da Mulher Negra Obidense”.

Encerrando a disputa, a quadrilha Coração Junino, inovou ao escolher como tema: “Vem Brincar quadrilha na diversidade, na alegria e na paixão de São João”, fazendo referência a igualde de gêneros.

Com um show de criatividade, as agremiações mostraram porque o concurso é um dos mais tradicionais e importantes do calendário de eventos de Óbidos.

“As mudanças na programação acabaram por valorizar o concurso e a programação geral do arraiá dos pauxis. Tivemos um aumento significativo no número de atrações e de público nas três datas do evento, ou seja, conseguimos inovar, ao fazer muito com uma estrutura menor do que se vinha usando nos anos anteriores”, disse Luiz Carlos Queiroz, secretário de cultura e turismo.

Atrações convidadas

Entre as atrações do evento, convidados como a quadrilha Lumi Arte de Oriximiná, grupo Mistura Obidense de Carimbó, e as Danças Portuguesas da comunidade Igarapé-Açú e da cidade de Curuá, abrilhantaram o evento.

Resultado

Ao final, a quadrilha junina Brincando de São João, foi declarada a grande vencedora do concurso na avaliação dos jurados. A agremiação conquistou o título pelo segundo ano consecutivo.

“A Brincando de São João mais uma vez supera as dificuldades e com muita garra e determinação conquistou o título. Foram meses de ensaio, de dedicação de cada um dos brincantes da nossa quadrilha, por isso eu agradeço a cada pessoa que nos apoiou e se dedicou pela Brincando de São João”, comemorou Sávio Ricarte, presidente da agremiação vencedora.

A quadrilha Coração Junino ficou com o segundo lugar, seguido por Xique-Xique em terceiro colocado. A quadrilha Explosão Obidense foi desclassificada, por não apresentar o número mínimo de pares, conforme exigência do regulamento do concurso.

Premiação

Após o anuncio dos vencedores, os representantes das agremiações receberam das mãos dos organizadores os cheques simbólicos com os valores das premiações. A entrega dos troféus foi realizada na manhã desta segunda-feira (10), na Casa da Cultura. O Atraso ocorreu em decorrência com problemas na logística do transporte dos troféus até a cidade de Óbidos.

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Érique Figueirêdo – Fotos: Mauro Pantoja e Odirlei Santos

