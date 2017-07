No Cliper de Sant´Ana a noite foi de danças folclóricas

Nesta quarta-feira, dia 11, na programação cultural da Festividade de Sant´Ana, o público que esteve presente na Praça Barão de Rio Branco, pode assistir várias apresentações de danças folclóricas, com destaque para a quadrilha Brincando de São João, campeã do festival de quadrilhas de 2017, em Óbidos.

Apresentaram-se também as o Grupo de Carimbó Forte Pauxis, Quadrilha e Carimbó da Escola Raymundo Chaves, e como frisamos a quadrilha campeã de 2017, Brincando de São João. Os grupos que se apresentaram deram um show de danças, chamando muito a atenção do público presente no Cliper de Sant´Ana.

Logo após as apresentações houve o tradicional leilão e vários bingos.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



