Novos acadêmicos da AALO tomarão posse dia 25 de julho

A Academia Artística e Literária de Óbidos – AALO dará posse aos novos integrantes eleitos para a entidade, em sessão solene a ser realizada no dia 25 de julho de 2017, às 18h, no auditório da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Veja a mensagem:

Estimados Confrades e Confreiras,

De ordem do Presidente da AALO, acadêmico Ronaldo Brasiliense, informo que no pleito realizado para preenchimento da cadeira simbólica nº 17, que tem como patrono o Ilustre Obidense Herculano Marcos Inglês de Souza, e que se encontrava vaga desde o falecimento do saudoso acadêmico fundador Fernando Antônio Santos de Souza, restou eleito o candidato Dom Bernardo Johannes Bahlmann.

No ensejo, informa e convida os ilustres membros do silogeu a se fazerem presentes a sessão solene de posse dos novos acadêmicos eleitos para a Academia a acontecer às 18:00 hs do vindouro dia 25 de julho do corrente ano, no auditório da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Óbidos.

Na ocasião, estarão sendo empossados os acadêmicos:

Cadeira Simbólica de nº 11 = José Pedro Haroldo de Andrade Figueira;

Cadeira Simbólica de nº 17 = Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann;

Cadeira Simbólica de nº 22 = Paula Andrea Caluff Rodriguês.

Antecipadamente agradecemos a presença dos ilustres acadêmicos que puderem comparecer e com suas luminosas presenças abrilhantarem este significativo evento cultural.

Atenciosamente,

Aucimário Santos

Secretário-Geral AALO

