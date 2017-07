FESTA DE SANT´ANA 2017: Noites do dia 11 e 12 de julho

A Festividade de Sant’Ana de 2017, em Óbidos, irá até o dia 26, e nesta terça-feira, dia 11, e quarta-feira, dia 12, registramos algumas imagens das procissões, das missas e das atividades culturais realizadas no Cliper de Sant´Ana.

O Tema do dia 11, foi “A necessidade é grande, mas os trabalhadores são poucos” os notários responsáveis foram, RCC, Seminaristas, Vocacionados e comunidade escolar Duque de Caxias, de onde saiu a procissão.

No dia 12, teve como TEMA: “Senhor, esteja sobre nós a tua graça” os notários responsáveis foram : Pastoral da Juventude, Catequese de Crisma, Secretária Municipal de Cultura e Turismo, projetos Cultura pela paz, e juventude em Geral, a procissão saiu as 19:00 da Casa de Cultura, percorrendo a Av. Dom Floriano, Tv Eloy Simões, Praça Barão do Rio Branco até a Catedral de Sant’Ana. A missa foi celebrada por Dom Bernardo, padre Davenir Andrade e Padre Leonardo, durante a missa houve homenagem a Dom Bernardo pelos seus 20 anos de vida religiosa.

Após o encerramento da Santa missa a programação cultural foi no Cliper de Sant’Ana e teve como atração principal a apresentação da quadrilha Brincando de São João, atual Bicampeã Obidense.

Fotos de Vander N Andrade

