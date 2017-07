Reunião define detalhes para realização da “Feira Empreendedora José Veríssimo”

Aconteceu nesta quarta-feira, dia 13, na Associação Recreativa Pauxis, uma reunião entre a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e os Artesões obidenses, referente a organização da Feira Empreendedora José Veríssimo, onde serão expostos artefatos desses artesões, comidas típicas exposição de artes, entre outras atividades.

A Feira Empreendedora José Veríssimo, será realizada no centro comercial de Óbidos, e funcionará aos domingos de 07h as 15h, iniciando no dia 23 de julho, na Praça José Veríssimo.

“Este encontro foi para discutirmos os detalhes da realização da Feira Empreendedora José Veríssimo, onde foram discutidas as questões do credenciamento, do atendimento ao cliente, a forma de expor, a responsabilidade deles e do governo com eles, e também os expositores assinaram um termo de responsabilidade”, informou a Secretária Izalina.

www.obidos.net.br

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1210-reuniao-define-detalhes-para-realizacao-da-feira-empreendedora-jose-verissimo#sigProIde189cf7d64 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.