Romeiros de Oriximiná chegam em Óbidos muito emocionados

A Caminhada dos Romeiros de Oriximiná – Óbidos, realizada por oriximinaenses em homenagem a Senhora Sant´Ana, que saíu da cidade de Oriximiná na madrugada da sexta-feira, dia 14, chegou em Óbidos na manhã deste sábado, dia 15, por volta da 10:30h, os quais forma recepcionados na Catedral de Sant´Ana, por Dom Bernardo, Frei Devanir, membros da Coordenação da Festividade de Sant´Ana e a população em geral.

Os peregrinos chegaram em Óbidos muito emocionados e emocionaram as pessoas que foram até a Catedral recepcioná-los. Foram recebidos com muitos aplausos e receberam muitas palavras de boas vindas. Depois de participarem da recepção na Catedral os peregrinos seguiram para o Cliper de Sant´Ana, onde foi servido um lanche aos mesmos.

Por mais de um dia, os caminhantes enfrentaram vários desafios, o cansaço, a fadiga, os perigos da estrada, para vencer cerca de 80km em estrada não pavimentada, com muitos buracos, e que apesar das dificuldades enfrentadas, conseguiram alcançar seus objetivos, que foi chegar em Óbidos e homenagear Senhora Sant´Ana, que está em festa.

Gico Amaral, Diretor da Festividade de Sant´Ana, comentou: “Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que vieram e que realmente se esforçaram pra fazer essa caminhada, e estamos muito feliz em recebê-los. Oriximiná é uma cidade irmã e vocês fizeram a primeira caminhada mais tenho certeza que vocês virão muitas vezes”.

Festividade de Senhora Sant´Ana

A tradicional festa em homenagem a Senhora Sant´Ana, padroeira dos católicos do município de Óbidos, oeste do Pará, iniciou no dia 09 de julho com o Círio Fluvial que saiu da Cidade de Oriximiná. A festividade deve durar 17 dias, reunindo os fiéis da cidade, visitantes e turistas da região, indo até o dia 26 de junho.

