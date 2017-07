Festividade de Sant´Ana 2017: Noite do Rock, com Rock Star, cover dos Beatles

O grupo musical Rock Star, de Santarém, trouxe para Óbidos neste domingo, dia 16, muitas recordações para a velha guarda dos anos 60 e 70, e para os jovens que curtem a boa música. O grupo que toca só músicas dos Beatles, emocionou o público que estava no Cliper de Sant´Ana e na Praça Barão do Rio Branco, tocando as antigas e inesquecíveis canções dos meninos de Liverpool, Londres.

Durante quase duas horas, o grupo Rock Star, formado por quatro componentes, o Professor de Inglês José Maria, seus filhos e sobrinho, relembraram os clássicos dos Beatles, em uma noite bastante agradável da Festividade de Sant´Ana, onde a plateia pode curtir e relembrar os grandes sucessos dos Beatles.

The Beatles

The Beatles foi uma banda formada nos anos 60 por John Lennon, Paul McCartney, George Herrison e Ringo Starr. Com suas belas canções, que resistem ao tempo e as gerações, ainda emocionam os que vivenciaram a época. Foi e ainda é cultuada por uma legião de fãs, que repassam as novas gerações esse amor pelos Beatles, como no caso da Banda Rock Star. Os Beatles se separaram em abril de 1970 e cada um de seus componentes seguiram carreira solo.

www.obidos.net.br

VIDEO..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.