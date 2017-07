Iniciou o 2º Festival de Música pra Sant´Ana, em Óbidos

Iniciou nesta segunda-feira, dia 17, o 2º Festival de Música pra Sant´Ana, como parte da programação da Festividade de Sant´Ana, em Óbidos. Serão três dias de festival, sendo que nos dois primeiros dias, 17 e 18, serão realizadas as eliminatórias e na sexta-feira, dia 21, acontecerá a grande final.

Neste primeiro dia do Festival foram apresentadas seis canções, das quais foram classificadas três para a grande final - destaque em negrito. As músicas que se apresentaram foram as seguintes:

1-Senhora da Evangelização (Noelson Ribeiro) – Interprete Marilu Seixas - CLASSIFICADA

2-Oração à Sant´Ana (Nilton Moda) - CLASSIFICADA

3-Mestra dos Pauxiaras (Deco Lôro);

4-Santa Nossa Padroeira (Manoel Consentine) - Interprete Vera Lúcia Consentine

5-Vem Evangelizar (Amanda Moreira) – Interprete Amanda Moreira;

6-Sant´Ana Preserva Nossa Terra (Francisco Chagas) – Intérprete Neto Moreno - CLASSIFICADA

www.obidos.net.br

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1219-iniciou-o-2-festival-de-musica-pra-sant-ana-em-obidos#sigProId52e2553da2 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.