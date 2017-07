Hospital de Alenquer será administrado pelo governo do estado

A gestão do hospital Santo Antônio, em Alenquer, oeste do Pará, passará a ser feita pelo governo do estado do Pará. Assim, o hospital ficará apto para os atendimentos de média e alta complexidade. A decisão foi anunciada na tarde desta terça-feira (18), durante uma reunião entre a prefeitura, os conselhos municipal e estadual de Saúde, além da secretaria estadual de Saúde (Sespa).

O governo do estado deve viabilizar a implantação de duas unidades de tratamento intensivo para adultos e crianças e tem até 90 dias para fazer a transição. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (19).

De acordo com a Sespa, ao invés de construir um hospital regional para a região da calha norte, o estado decidiu administrar e equipar os hospitais já existentes em Alenquer, Juruti e Óbidos. Atualmente o hospital de Alenquer conta com 131 leitos e completou 50 anos em 2017.

FONTE: G1-Santarém

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.