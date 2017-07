Conselho Municipal de Saúde realiza a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde

O Conselho Municipal de Saúde, realizará, nos dias 20 e 21 de julho de 2017, em Óbidos, a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde. O objetivo é estender as discussões em defesa do Sistema único de Saúde (SUS) e desenvolver ações para a construção de uma Política Nacional de Vigilância em Saúde.

A 1ª CNVS também vai debater a integração dos programas de todas as vigilâncias, sendo: epidemiológicas, sanitárias, em saúde ambiental, do trabalhador e dos laboratórios de saúde pública. Também tem entre os eixos discutir as responsabilidades do Estado e dos governos com a Vigilância em Saúde.

Com o tema “Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade” a 1ª CNVS é aberta para a participação de usuários, trabalhadores, gestores, representantes de movimentos sociais, ONGs, entidades e instituições com atuação em defesa da saúde pública.

O evento será realizado no auditório Dom Floriano na Diocese de Óbidos, o credenciamento inicia as 16h30 e a abertura oficial começa a partir das 18 horas.

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Jailton Santos

