Festival de Música pra Santana classifica mais três canções

Na noite da terça-feira, dia 18, a segunda eliminatória do Festival de Música pra Sant´Ana foi realizada no Cliper de Sant´Ana, sendo que cinco músicas foram apresentadas e mais três foram classificadas.

Com as músicas classificadas nesta eliminatória, somam-se seis músicas para a grande final que acontecerá na sexta-feira, dia 21, quando conheceremos a canção campeã do Festival.

Conheça as canções apresentadas e classificadas na segunda eliminatória do Festival:

1 - Luz Divina (Noelson Ribeiro) - Intérprete: Marilú Seixa -CLASSIFICADA

2 – Sant´Ana Luz que nos une na fé (Josivaldo Gomes) – Intérprete: Josivaldo Gomes

3 - Graças Sant'Ana: (Edinaldo Viana e Zeca Lira) – Intérprete: Dinho Viana - CLASSIFICADAS

4 - Hanna, Alma Mater (Elza Soares Barbosa) - Intérprete Adriana dos Santos – Arranjo: Jorge Canção.

5 - Santa Padroeira (Raimundo Gòes) – Intérprete: Marcos Cley – CLASSIFICADA

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.