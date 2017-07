NS de Nazaré, padroeira dos paraenses, visita Óbidos

Chegou na comunidade do Arapucu, comunidade próxima de Óbidos, neste sábado, dia 22, a imagem peregrina padroeira dos paraenses NS de Nazaré, que está visitando as cidades do oeste do Pará e dezenas de obidenses foram recepcioná-la.

A imagem de NS de Nazaré chegou a comunidade do Arapucu por volta das 10h, foi recebida, em seguida foi apresentada ao povo obidense e ficou para adoração na capela do Arapucu. As 16h, a imagem de NS de Nazaré seguiu em carreata para a cidade de Óbidos, passando por várias comunidades católicas até a Igreja de Santa Terezinha, chegando por volta das 19h.

Da igreja de Santa Terezinha, acompanhada da imagem de Senhora Sant´Ana, NS de Nazaré seguiu em procissão até a catedral de Sant´Ana, onde houve uma celebração na Praça de Sant´Ana, presidida pelo bispo da diocese de Óbidos, Dom Bernardo..

www.obidos.net.br

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1234-ns-de-nazare-padroeira-dos-paraenses-em-obidos-2#sigProId13111a4bee View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.