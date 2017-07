Auto de Sant´Ana movimenta a Praça Barão do Rio Branco, em Óbidos

O "Auto de Sant´Ana" movimentou a Praça Barão do Rio Branco nesta terça-feira, dia 25, em Óbidos, o qual foi apresentado pelo grupo Getsemani, onde centenas de pessoas acompanharam a apresentação movimentando-se a cada ato, por vários espaços da Praça.

O Auto de Sant´Ana contou um pouco sobre a vida de Senhora Sant´Ana, padroeira dos obidenses, sendo que o primeiro ato, aconteceu em frente a Catedral de Sant´Ana, depois movimentou-se para o coreto, em seguida para a frente do Cliper, onde o público que estava acompanhando se emocionou com as cenas apresentadas pelo grupo de teatro.

O final do Auto de Sant´Ana aconteceu no palco do Cliper, onde foi apresentada a imagem de Sant´Ana, finalizando assim a primeira a Auto de Sant´Ana, que entrou este ano na programação da Festividade.

