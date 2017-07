AALO empossa novos acadêmicos: Dom Bernardo, Haroldo Figueira e Paula Caluff

A Academia Artística e Literária de Óbidos – AALO, em sessão solene, empossou no dia 25 de julho de 2017, três novos acadêmicos: José Pedro Haroldo de Andrade Figueira, Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann e Paula Andréa Caluff Rodrigues, os quais ocuparam as cadeiras de nº 11, de Carlos Antônio Barbosa da Silva (Maria Madalena de Pina Printes); nº 17, de Fernando Souza (Herculano Inglês de Souza) e n° 22, de Hugo Antônio Ferrari (José Carlos Ferrari), respectivamente.

A cerimônia de posse aconteceu na no auditório da Igreja dos Mormos, em Óbidos, que iniciou com a execução do hino nacional, em seguida os novos integrantes foram apresentados pelos acadêmicos: Chico Alfaia, Ronaldo Brasiliense, presidente da AALO e Maria José Calluf, os quais fizeram um breve histórico sobre os novos acadêmicos e enfatizaram a contribuição que a Academia poderá receber dos novos membros.

Antecedendo o cerimonial de posse dos novos integrantes da AALO, a nova acadêmica, Paula Andrea Calluf Rodrigues fez o lançamento de seu livro, “Paroquias da Amazônia: no rastro dos traços de Landi”, onde as pessoas presentes puderam adquirir o livro e receber a dedicatória da autora.

No encerramento, o cantor e compositor Eduardo Dias cantou o hino de Óbidos e logo após, foi servido um coquetel.

NOVOS MEMBROS DA AALO

José Pedro Haroldo de Andrade Figueira: Possui o curso de Bacharel em Filosofia pela UFRN é mestre em Filosofia, funcionário aposentado do Banco do Brasil. É autor de vários artigos publicados no site www.obidos.net.br (www.chupaosso.com.br) e www.folhadeobidos.com.br.

Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann: É um frade alemão radicado no Brasil. Atualmente é bispo da Diocese de Óbidos, o qual foi empossado em 2009, desde então vem trabalhando pela evangelização do povo que compõe a Diocese de Óbidos, formada por sete municípios, com quase um milhão de quilômetros quadrados da Amazônia Brasileira. Como bom franciscano que é, têm levado fé aos que tem dúvida, esperança aos desesperados, perdão às ofenças, levando amor, solidariedade e cidadania aos que necessitam.

Paula Andréa Caluff Rodrigues: Possui graduação em arquitetura e Urbanismo pela Universidade da Amazônia, pós-graduação em História e Memória da arte pela Universidade da Amazônia e mestrado em Patrimônio Cultural pelo IPHAN. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, é professora da Unama e autora do livro: “Paroquias da Amazônia: no rastro dos traços de Landi”.

Fotos de Odirlei Santos

