Leilão de animais da Festividade de Sant´Ana arrecadou mais de 179 mil reais

Durante a Festividade de Sant´Ana acontecem vários eventos, um desses eventos é o Leilão de Animais, um dos mais esperados pela população obidense, principalmente os pecuaristas de Óbidos, o qual ocorreu no Cliper de Sant´Ana na quarta-feira, dia 26, começando por volta de 10h e terminou as 19h.

Segundo os organizadores do evento, este ano foi leiloado 130 animais, sendo que o valor arrecadado foi de R$ 179.780,00 (Cento e setenta e nove mil, setecentos e oitenta reais). Vários animais tiveram lances superiores a 5 mil reais. Destacamos aqui o leilão de um filhote de pirarucu vivo, com cerca de 20 kg, que foi arrematado pelo presidente da festividade, Gico Amaral.

Durante o Leilão, as pessoas arremataram alguns animais, doaram para serem leiloados novamente em favor da Santa Casa de Misericórdia e que foi arrecadado R$ 9.270,00 (Nove mil, duzentos e setenta Reais).

Destacamos também, o empenho dos leiloeiros Jorge, Mario Jorge, Duzinho, Márcio Pinto e Branco Martins, para conseguir os maiores lances nos animais e com certeza conseguiram, e também da comissão organizadora do leilão que conseguiu arrecadar e mobilizar a população para participar de um dos maiores leilões do oeste paraense, lotando as dependências do Cliper. Senhora Sant´Ana agradece!

