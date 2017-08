As aulas da rede municipal de ensino de Óbidos reiniciaram nesta terça-feira, dia 1º de agosto e, em entrevista coletiva, a Secretária de Educação, Professora Ananilva, falou sobre alguns pontos do retorno às aulas.

“As aulas estão sendo retomadas hoje (dia 1º de agosto), no meio urbano e várzea, considerando que na terra firme não houve parada. Reiniciando as aulas do meio urbano e iniciando várzea. Se tratando de início, acreditamos que tudo esteja seguindo numa normalidade. As escolas de várzea com alguns problemas que estamos buscando sanar, como as águas baixaram, uma equipe está indo para essas localidades para fazer os reparos que serão necessários”, comentou Ananilva.

Segundo Ananilva, a programação planejada para o ano letivo de 2016 está seguindo o calendário e não houve nenhuma modificação.

Quanto ao prédio da Escola do Felipe Petroni que está com problemas estruturais, foi informado que a Secretaria está mantendo diálogo com a SEDUC, pois o prédio pertence ao estado, e o mesmo não foi cedido para o Município e que para fazer a reforma, tem que ter recursos e fazer uma licitação, o que ainda no foi feito até o momento. A Escola Felipe Patroni está funcionando no antigo prédio da Escola São José, cedido pela Diocese de Óbidos ao Município, até janeiro de 2017.

Quanto ao transporte escolar a Secretaria informou que houve uma licitação no início do ano e que a promotoria está acompanhando de perto a questão do transporte escolar, e as denúncias que chegam, são logo apuradas pelos órgãos competentes. Ananilva informou que o Município assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o MP a esse respeito. “Está havendo todo um empenho da gestão municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, de garantir a trafegabilidade dentro dos ramais para garantir o transporte escolar com segurança e de qualidade”, comentou a secretária.

Referente a merenda escolar, Ananilva informou que houve uma licitação para fornecimento de alimentos e que agora o cardápio completo está sendo oferecido para as escolas.

Referente a audiência pública solicitada pelo Sindicato dos Professores para discutir a qualidade e a melhoria da educação em Óbidos, no mês de agosto, Ananilva comentou: “Considero fundamental a provocação do Sindicato para sentarmos e estabelecer uma mesa permanente de negociação de conversa, pois o que a gestão quer, é esse diálogo, para pensarmos juntos uma política educacional para o município, com a participação da população, e o Sindicato é sim uma das instituições que representam os servidores e necessário para discutirmos que educação nós queremos e traçar um plano e uma política que atenda essa educação de qualidade, que todos merecemos”, comentou a secretária.

Outros assuntos foram tradados na coletiva, como a lotação dos professores, conselho municipal de educação, manutenção das lanchas, entre outros assuntos.

Atualmente o Município de Óbidos possui 27 escolas de várzea, 70 escolas de terra firme e 15 escolas no meio urbano.

