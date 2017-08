Praça Frei Rogério (Praça do Ó) foi revitalizada e reinaugurada

A Praça Frei Rogério, conhecida pelos obidenses como Praça do Ó, em Óbidos, foi reinaugurada nesta sexta-feira, dia 4, com uma programação cultural, onde houve apresentações de vários cantores e dança.

A Praça do Ó, que é uma dos mais frequentadas da cidade, foi revitalizada recebendo reparos e pintura nova, bastante colorida. O público foi prestigiar o evento de reinauguração promovida pela Secretaria de Cultura de Óbidos, marcando assim a reabertura do espaço para a população.

O Secretário de Cultura, Luiz Carlos, falou sobre a reinauguração da Praça do Ó e o motivo da mudança na pintura: “Hoje marca a entrega novamente desse espaço para a população obidense. Nós chegamos a esse resultado, pois estava fazendo uma análise sobre as cidades de nossa região e suas marcas culturais, como Parintins (Boi-Bumbá), Juruti (Festival das tribos), Alter do Chão (Fetival dos Botos) e Óbidos que é conhecida por ter o maior e melhor carnaval de Rua da Amazônia, no entanto você chega na cidade e não encontra essa marca. Assim, nós tivemos a ideia de transformar a Pracinha do Ó com as características de nossa cultura e pintamos os círculos existentes na praça, como se fosse confetes, relembrando o nosso saudoso carnaval de salão que tinha as batalhas de confetes, então foi esse efeito que nós quisemos causar, com os círculos todos bem coloridos como se fosse confetes”, explicou o Secretário.

Segundo o Secretário, esse é um projeto que será levado para as outras praças da cidade, que é o “Projeto Praças Vivas” e que a Praça Frei Rogério foi a primeira a sofrer essa intervenção. “Esse projeto será levado para outras praças para que possamos conseguir chegar ao nosso objetivo, que é fortalecer a nossa cultura, por que nós temos uma cultura muito rica, muito forte e nós vamos trabalhar pra isso”.

O prefeito de Óbidos Chico Alfaia, que esteve presente no evento, comentou sobre a revitalização da Praça: “Nós temos belíssimas praças em Óbidos e estavam um pouco sem vida, então começamos aqui na Praça do Ó e muita gente estranhou as bolinhas coloridas. A bolas coloridas representam os confetes de nosso carnaval. Ai está a praça revigorada onde a população poderá se divertir, se confraternizar e bater altos papos, são as Praças Vivas em favor de Óbidos”.

www.obidos.net.br --- Fotos de Odirlei Santos

