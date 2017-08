A Academia Artística e Literária de Óbidos abre Edital para Concurso Literário

A Academia Artística e Literária de Óbidos - AALO abriu nesta segunda-feira, dia 07, dois editais para o segundo concurso literário: o primeiro Edital é destinado aos alunos e o segundo Edital é destinado para professores e acadêmicos do município de Óbidos.

Editais

O Primeiro Edital é destinado à participação exclusiva dos alunos cursando o nível fundamental maior e médio, da rede municipal e estadual de ensino público do Município de Óbidos e tem como tema: "ÓBIDOS: CULTURA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO E INSERÇÃO SOCIAL".

- ALLO EDITAL 01/2017: Concurso Literário para alunos

O Segundo Edital é destinado à participação exclusiva dos professores e acadêmicos no Município de Óbidos com o seguinte tema: "IDENTIDADE CULTURAL: MINHAS ORIGENS, MINHAS HERANÇAS E MINHAS HISTÓRIAS".

- ALLO EDITAL 02/2017: Concurso Literário para Professores e acadêmicos

De acordo com os Editais, as inscrições estarão abertas no período de 07 de agosto a 08 de setembro de 2017, e poderão ser feitas no seguinte endereço: Rua Deputado Raimundo Chaves, 303, Óbidos (PA), destinados ao Presidente da AALO.

Quanto a premiação, será em dinheiro e serão premiados os três primeiros colocados dos dois concursos: 1º Lugar: R$ 500,00; 2º Lugar: R$300,00 e 3º Lugar: R$ 200,00.

O Concurso Literário tem como objetivo estimular a produção cultural dos docentes, discentes e acadêmicos no município de Óbidos, e os vencedores serão anunciados durante a comemoração do aniversário da cidade de Óbidos (PA), no mês de outubro.

Mais informações acesse os editais.

