Membros do Conselho Municipal de Educação de Óbidos tomam posse

Trinta e quatro conselheiros tomaram posse, na última sexta-feira (4), no Conselho Municipal de Educação (CME). A solenidade que empossou os membros titulares e suplentes da gestão 2017/2020 aconteceu no auditório da Casa de Cultura, em Óbidos, no oeste do Pará.

Durante três anos, eles serão responsáveis por deliberar ações relacionadas à educação por meio Câmara de Educação Básica.

O CME tem a função de atuar sobre a política educacional municipal, que tem por finalidade planejar, orientar e disciplinar as atividades de ensino público municipal. Por conta disso, tem a missão de exercer as funções normativas, deliberativas, consultivas e de avaliação da Educação. O conselho é um órgão de deliberação coletiva, de natureza participativa e representativa.

O vice-prefeito Isomar Barros e a secretária de educação Ananilva Pereira participaram da cerimônia de posse. A forte atuação do conselho nos últimos anos - medida que possibilitou grandes avanços na educação do município -, foi destacado no discurso dos representantes do Governo Municipal.

“Nosso desejo é que este conselho continue com a sua forte atuação em prol da evolução e qualificação da educação de Óbidos. Sabemos dos desafios e das necessidades de se estruturar melhor as escolas e os equipamentos disponíveis na rede municipal, mas, não temos dúvidas de que esta entidade será um braço forte para nos ajudar a superar esses desafios”, destacou Isomar Barros.

A secretária de educação lembrou da necessidade de se avaliar questões primordiais para o melhoramento do processo do ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal. “Desejamos as boas-vindas aos novos conselheiros e reiteramos os nossos votos de sucesso e de parceria por parte da secretaria de educação para que possamos dar atenção para situações pontuais que envolvem diretamente a relação aluno, professor e comunidade escolar em geral”, ressaltou Ananilva Pereira.

Presidência

Após a posse dos conselheiros foi realizada a escolha do presidente e do vice da entidade. Durante a reunião entre os conselheiros recém-empossados. Por decisão da maioria do colégio eletivo o atual presidente da entidade Aluísio Menezes de Barros Júnior, foi reconduzido ao cargo. Gracenilda do Socorro Azevedo Silva, a segunda mais votada ficou na vice-presidência do Cme.

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Érique Figueirêdo – Fotos: Mauro Pantoja

