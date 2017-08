Prefeitura de Óbidos apoiará equipes que disputarão a fase regional do JOAPA

O desporto obidense terá sua representatividade garantida na etapa do Baixo Amazonas dos Jogos Abertos do Pará (JOAPA), promovido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL). A etapa regional será realizada no período de 13 a 17 de setembro, em Oriximiná, oeste do Pará.

A confirmação do patrocínio a delegação obidense ocorreu durante reunião realizada na noite da última terça-feira (8), entre o prefeito Chico Alfaia, o secretário de esportes Luiz Carlos Queiroz, o adjunto Jeter Gois, e os técnicos de cinco modalidades esportivas que devem representar Óbidos no JOAPA.

Durante a reunião os representantes dos atletas solicitaram o apoio do Governo Municipal no período de preparação e o suporte logístico para enviar as delegações a cidade sede dos jogos. Alfaia garantiu que a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), dará o suporte as equipes, dentro das condições financeiras do município.

“O esporte é uma das grandes potências de Óbidos e levando em consideração o bom desempenho dos nossos atletas nas últimas edições do JOAPA, não poderíamos em hipótese alguma, deixar de dar apoio a nossa delegação que certamente nos representará muito bem”, disse o prefeito Chico Alfaia.

A delegação obidense será composta por aproximadamente 100 pessoas, incluindo atletas e comissão técnica, que disputarão as seguintes modalidades: Voleibol (masculino e feminino), Futsal (masculino e feminino), Handebol (masculino e feminino), Futebol de Areia (masculino e feminino), e Tênis de Mesa (masculino).

“Nossas equipes já estão treinando e o nosso nível de competitividade é muito bom. Não é uma tarefa muito fácil deslocar uma delegação tão numerosa quanto será a de Óbidos, mas já estamos trabalhando com o planejamento para dar o suporte necessário aos nossos atletas”, garantiu Jeter Gois, secretário adjunto de esporte e lazer, e chefe da delegação obidense.

Apoio

A prefeitura de Óbidos por meio a SEMEL garantiu apoio logístico com o transporte dos atletas e suas comissões técnicas até Oriximiná, além de doar os uniformes de todas as equipes, parte dos materiais esportivos necessários para a preparação, e a realização dos exames médicos de todos os atletas, atendendo a exigência da coordenação do JOAPA.

Etapa Baixo Amazonas

A Regional Baixo Amazonas, tem como convidados: Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Prainha, Santarém e Terra Santa. Os municípios devem confirmar participação até o dia 24 de agosto.

FONTE: ASCOM/PMO

Por: Érique Figueirêdo

