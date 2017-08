Sistema Educacional Interativo será implantado em 30 municípios, Óbidos está incluso

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) executa mais uma etapa do processo de implantação do Plano de Implementação do Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica, denominado Sistema Educacional Interativo (SEI). Na próxima segunda-feira (14), 30 prefeitos vão assinar convênio, formalizando a implantação do novo modelo de Ensino Médio em seus municípios.

O evento para formalizar a adesão ocorrerá na sede da Seduc, em Belém, às 09 h, e contará com a participação da secretária de Estado de Educação, Ana Claudia Hage, que apresentará o programa aos prefeitos.

Os convênios firmados entre o governo do Estado, por meio da Seduc, e os municípios onde o SEI será implantado visam obter o apoio das Secretarias Municipais de Educação para, entre outras atribuições, fazer o levantamento da demanda de alunos candidatos ao SEI nas sedes e áreas rurais.

Municípios

Inicialmente, o SEI estará presente em 145 localidades dos municípios de Baião, Cametá, Abaetetuba, Acará, Igarapé-Miri e Moju (região nordeste); Aveiro, Belterra, Mojuí dos Campos, Santarém, Alenquer, Curuá, Juruti, Óbidos, Faro, Altamira, Medicilândia, Uruará, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Itaituba, Trairão, Novo Progresso e Placas (no oeste), e Chaves, Breves, Curralinho, Portel, Afuá e Muaná (no Arquipélago do Marajó).

SEI

O SEI é uma metodologia de ensino que vai atender alunos concluintes do Ensino Fundamental em comunidades rurais, onde não há oferta do Ensino Médio, a demanda é superior ao número de vagas oferecidas e o acesso de professores é difícil. O Sistema é uma das ações que fortalecem o Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica, idealizado no contexto do Pacto Pela Educação - movimento liderado pelo governo do Estado para congregar órgãos públicos estaduais, prefeituras, empresas privadas e instituições civis em torno de um objetivo comum: equacionar fatores fundamentais para a qualidade da educação: rendimento, evasão e fluxo escolar; cobertura do Ensino Básico; infraestrutura e gestão.

Entre as meta do Sistema está levar o Ensino Médio às comunidades mediante metodologia inovadora, por meio de comunicação multimídia (dados, voz e imagem). As aulas serão transmitidas via satélite, a partir de um Centro de Mídia, que já está sendo instalado em Belém. No centro atuarão os professores responsáveis pelas aulas que serão recebidas ao vivo, em salas instaladas em 145 localidades de 30 municípios. Em cada sala, um professor mediador acompanhará os estudantes e, ao final de cada aula, esclarecerá em tempo real, com os professores do estúdio, as dúvidas dos alunos.

Na implantação do SEI, a Seduc está investindo 15,3 milhões de dólares – recursos oriundos do financiamento concedido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao Estado.

Seleção de professores

Em setembro serão abertas as inscrições ao Processo Seletivo Interno Simplificado para professores do quadro da Seduc que desejarem atuar no SEI. Serão contratados 328 educadores, entre professores ministrantes e professores mediadores. As aulas do SEI começarão ainda em 2017 para atender alunos que se farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas efetivas do 1º ano do Ensino Médio Regular iniciarão em 2018.

A implantação do Sistema começou em abril deste ano, com a aquisição de serviços e produtos de telecomunicação (torre, antena e receptor), para a transmissão de áudio e vídeo, além do Centro de Mídia (infraestrutura para produção de aulas em três turnos - manhã, tarde e noite).

