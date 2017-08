Diocese de Óbidos realizou o I Congresso Missionário Diocesano

Aconteceu entre os dias 12 a 15 de Agosto de 2017, o I Congresso Missionário Diocesano, da Diocese de Óbidos\PA. O mesmo foi organizado pelo COMIDI (Conselho Missionário Diocesano) e contou com a participação de quase 200 missionários, de todas as Paróquias da Diocese, além de alguns padres, religiosas da diocese, além da ilustre presença de Dom Martinho Lammers, que foi bispo da Diocese de Óbidos por 33 anos, e de Dom Bernardo Bahlmann, bispo Diocesano e referencial do Regional Norte 2.

O Congresso teve como tema: “A alegria do Evangelho no coração da Amazônia”, e foi idealizado na preparação do Congresso Missionário Nacional, que acontecerá entre os dias 07 e 10 de Setembro em Recife\PE, e pela ocasião das comemorações dos 60 anos da criação da prelazia de Óbidos.

O Congresso teve como objetivo impulsionar a Diocese para um dinamismo de saída e caminhar juntos no testemunho da alegria do Evangelho, da comunhão e do profetismo, no compromisso com as alegrias e a esperanças, as tristezas e as angustias dos homens e mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem.

O Congresso iniciou no sábado, dia 12, pela manhã, com a santa missa na Catedral, presida por Dom Martinho Lammers, em seguida o mesmo conduziu os trabalhos do dia, que teve como tema: “Uma Igreja missionária no coração da Amazônia - 60 anos de Evangelização.” Dom Martinho realizou um trabalho de rever o passado, destacando o caminho dessa Igreja particular nesses 60 anos, destacando todo o empenho dos religiosos, e principalmente a força laical na Diocese.

No Domingo, dia 13, os trabalhos teve como assessores o Pe Leonardo Loures, assessor religioso do COMIDI, e do missionário leigo Davi Maçaneiro, o tema trabalho foi “A alegria do evangelho para uma Igreja em saída” mesmo tema do Congresso Nacional, neste dia os missionários olharam para o presente e para o futuro, visando fortalecer a identidade e o compromisso missionário para um dinamismo de saída na perspectiva ad gentes.

Na segunda-feira, dia 14, os missionários vivenciaram um dia de missão popular, divididos em diversas comunidades de Óbidos os mesmos realizaram visitas a diversas casas, onde lindas experiências foram patilhas na terça-feira, dia 15. Ao final do Congresso o bispo diocesano, Dom Bernardo Bahlmann, celebrou a Santa Missa e fez o envio dos missionários e os motivou a utilizarem de todo o conteúdo trabalhado durante esses dias, para ser meditado e utilizado nas diversas paróquias da diocese, para que possam se tornar uma Igreja em saída.

Com informações de Pe. Leonardo Loures

FONTE: Diocese de Óbidos

FOTOS...



