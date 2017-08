Processo Judicial Eletrônico é instalado na VT de Óbidos

Aguardada por magistrados, servidores, a implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) na Vara do Trabalho de Óbidos foi realizada na última quarta-feira (16) de agosto, na sede da Vara do Trabalho local.

Segundo o desembargador presidente do Comitê Gestor do PJe na 8a Região, Sérgio Rocha, presente na cerimônia ao lado da juíza titula da VT no momento de descerrar a placa, o PJe representa um modo diferente de prestar o serviço ao jurisdicionado e, “nossa função é prestar essa tutela de mais rápida e de forma mais eficiente”, destacou. Além disso, o desembargador chamou a atenção do público presente para que utilizem o aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe), lançado em junho deste ano pelo TRT8 e útil para acompanhar o andamento processual, notificar sobre a movimentação dos processos, ver o histórico e abrir sentenças e outros documentos

A Juíza Titular da Vara do Trabalho de Óbidos, Juíza Meise Oliveira Vera dos Anjos, mostrou-se muito animada com o novo sistema, ressaltou que é a modernidade chegando, sendo uma questão ambiental superada na VT.

Antônio Edson Oliveira Marinho Júnior, Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Óbidos, protocolou a primeira reclamação trabalhista no sistema PJe, sendo distribuída automaticamente, com audiência marcada para o dia 30/08/2017, às 09h.

Raimundo Renato Vieira Canto Júnior, Secretário de Audiências na Vara, conta que suas expectativas são as melhores! “Todos estamos ansiosos com as facilidades que o PJe possibilita. O comentário geral é de que ele realmente traz melhorias, então a gente espera por essas melhorias e temos certeza de que vai facilitar o nosso trabalho e o nosso dia a dia. Para mim, particularmente, pelo fato de ser o servidor mais antigo, acompanhei toda evolução, desde a máquina de datilografia, os primeiros expedientes feitos em computador e impressos nas impressoras matriciais até o APT e, agora, participar desta inovação com o PJe, totalmente digital, é uma honra”!

O evento contou com a presença de Antônio Edson Oliveira Marinho Júnior, Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Óbidos, Ubirajara Bentes, Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Santarém, o Reverendíssimo Senhor Bernardo Jonhannes Bahlmann, Bispo da Diocese da Comarca de Óbidos, além de muitos advogados da região.

Seguindo o cronograma de instalação do PJe, dia 31 de agosto será a vez da Vara do Trabalho de Itaituba.

FONTE: trt8.jus.br

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1294-processo-judicial-eletronico-e-instalado-na-vt-de-obidos#sigProId923ecb37f1 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.