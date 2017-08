Entidades da Calha Norte entregam Carta a ALEPA pedindo asfaltamento da PA-254

No dia 20 de agosto é comemorado o “Dia do Maçom” e nesta segunda-feira, dia 21, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA realizou uma Sessão Solene em homenagem aos Maçons, onde estavam presentes maçons de várias lojas do Pará, como a Loja Maçônica de Óbidos, representada pelo obidense William Canto.

Durante a cerimônia, representantes das maçonarias do oeste do Pará, entregaram uma Carta aos Deputados, fruto de um abaixo assinado encabeçado pelas lojas maçônicas da região da Calha Norte (Óbidos, Terra Santa, Oriximiná, Alenquer e Monte Alegre), onde foi feito mobilização das associações constituída pelos sindicatos, associações, como a Z-19, taxistas, rural, correios, rádios comunitárias, diocese e outro grupos organizados, solicitando o asfaltamento da PA-254, que interliga esses municípios.

Segundo William Canto, “A carta foi elaborada nos encontros maçônicas da região, com objetivo de entregar as autoridades de nosso estado. Nesta carta está sendo solicitada a continuidade da pavimentação asfáltica da PA-254, que liga os municípios da Calha Norte”.

Para William Canto, a motivação para a solicitação do asfaltamento da PA-254, “Foi a necessidade, pois para nós da região é de fundamental importância um olhar mais carinhoso para com esta estrada, haja vista que dependemos dela para escoar nossa produção, entre outras atividades do povo dessa região”, comentou Wiliam.

Sobre os benefícios para a região, William Canto, comentou: “Com a pavimentação asfáltica vai melhorar as condições de deslocamento entre os municípios contribuindo para o desenvolvimento da região. Imagine como vai ficar a integração da parte da saúde, com a criação do hospital regional fragmentada, da forma que está sendo feito (Óbidos e Alenquer), aí vai precisar de uma via de comunicação eficiente entre esse dois municípios, do jeito que está hoje a PA-254, ficaria inviável o deslocamento dos pacientes”.

Maçons

A Ordem dos Maçons que este ano completa 90 anos de fundação é uma Instituição filosófica, espiritualista, filantrópica e humanitária, fundamentada nos princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, paz, justiça e democracia.

